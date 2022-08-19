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Альдо уверен, что Оливейра победит Махачева на турнире UFC 280

Поединок состоится 22 октября.
19 августа 2022 16:14
автор: Артур Гичунцев

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра победит россиянина Ислама Махачева. Такое мнение выразил экс-чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо.

«Оливейра морально силен, мотивирован и агрессивен. Когда у него есть возможность прикончить соперника, он ею пользуется. Если бы я ставил деньги, то поставил бы на Чарльза», – заявил Альдо португальским СМИ.

Напомним, Махачев идет на победной серии из 10 боев кряду. Что касается Оливейры, то бразилец был чемпионом UFC в легком дивизионе и лишился титула из-за проваленной весогонки.

К слову, их бой состоится 22 октября и пройдет на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: «Советский спорт»
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