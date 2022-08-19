Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Масвидаль сделал прогноз на бой Камару Усмана и Леона Эдвардса

Поединок состоится 21 августа.
19 августа 2022 16:32
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль назвал Камару Усмана фаворитом поединка против Леона Эдвардса. По его словам, Усман, скорее всего, выйдет победителем за счет более высокого уровня борьбы.

«Хотя это бой, и все может случиться. Ни у кого в этом спорте нет гарантии на победу», – сказал Масвидаль американским СМИ.

Напомним, Усман – чемпион UFC в полусреднем весе. Нигериец не знает поражений с 2013 года. Что касается Эдвардса, то британец – первый номер рейтинга и идет на победной серии из 9 боев кряду.

Добавим, что поединок Усмана и Эдвардса пройдет 21 августа и возглавит турнир UFC 278.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Масвидаль сделал прогноз на бой Камару Усмана и Леона Эдвардса
Поединок состоится 21 августа.
19.08.2022 16:32
ММА
автор: Артур Гичунцев
Альдо уверен, что Оливейра победит Махачева на турнире UFC 280
Поединок состоится 22 октября.
19.08.2022 16:14
ММА
автор: Артур Гичунцев
Грузин Двалишвили назвал Яна незначимым соперником
Мераб отказался выходить в октагон с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.
19.08.2022 15:12
ММА
автор: Максим Скороходов
Физиев считает, что Оливейра не сможет удивить Махачева: Он борется с Хабибом каждый день
Поединок состоится 22 августа.
19.08.2022 13:43
ММА
автор: Александр Бойченко
«Мне все равно, что у тебя нет поражений». Масвидаль - о победителе боя Усман - Эдвардс
Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 278
19.08.2022 13:07
ММА
автор: Александр Бойченко
Двалишвили выступил против возможного титульного боя со Стерлингом
В Эти выходные грузинский боец подерется с Жозе Альдо.
19.08.2022 12:04
ММА
автор: Александр Бойченко
Эдвардс - об Усмане: Я не вижу в нем лучшего бойца вне зависимости от весовой категории
Бойцы проведут очный поединок в эти выходные.
18.08.2022 23:05
ММА
автор: Александр Бойченко
Оливейра объяснил тактику Махачева в очном поединке: У него не будет права на ошибку
Поединок состоится в рамках UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
18.08.2022 22:00
ММА
автор: Александр Бойченко
Уайт выступил против перехода Усмана в полутяжелый вес: Там выступают гребанные монстры
В настоящее время нигериец является чемпионом в полусреднем весе.
18.08.2022 19:36
ММА
автор: Александр Бойченко
«Коринтианс» сообщил об очередном предложении трансфера из России
В летнее трансферное окно клубы РПЛ совершали сделки с бразильской командой.
18.08.2022 18:40
ММА
автор: Александр Бойченко
Дзюба и Балотелли — отличная связка! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Почему Усик победит Джошуа. Аргументы в пользу украинца
20 августа в Джидде состоится долгожданный бой-реванш между чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа.
Почему Джошуа победит Усика. Аргументы в пользу британца
20 августа в Джидде состоится долгожданный бой-реванш между чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа.
6-й тур РПЛ с дерби «Динамо» — «Спартак»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
19 - 21 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о шестом туре.
Черчесов может спать спокойно! Как русский тренер-легионер одной ногой шагнул в группу Лиги Европы
В раунде плей-офф ЛЕ венгерский «Ференцварош» Станислава Черчесова не оставил шансов ирландскому «Шемроку» (4:0).
«Фигурка» вернулась! Как юниоры Тутберидзе и Плющенко открыли сезон в Новогорске
После летних каникул российские фигуристы вернулись на соревновательный лед: в Подмосковье начались контрольные прокаты юниорской сборной.
Медведев остается номером один в мире, Вяхирева покоряет Норвегию. Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где наши спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Подался на берег турецкий! Как Дзюба нашел работу за границей
Артем Дзюба наконец-то определился, подписав контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», куда экс-зенитовец перебрался на правах свободного агента.
«Пишут, на мое место придет Измайлов? А я тут при чем?» Гендиректор «Спартака» — о возможных перестановках в клубе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации в клубе-лидере РПЛ.
Никогда еще «красных дьяволов» не унижали таким коэффициентом! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика