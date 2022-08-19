Масвидаль сделал прогноз на бой Камару Усмана и Леона Эдвардса

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль назвал Камару Усмана фаворитом поединка против Леона Эдвардса. По его словам, Усман, скорее всего, выйдет победителем за счет более высокого уровня борьбы.

«Хотя это бой, и все может случиться. Ни у кого в этом спорте нет гарантии на победу», – сказал Масвидаль американским СМИ.

Напомним, Усман – чемпион UFC в полусреднем весе. Нигериец не знает поражений с 2013 года. Что касается Эдвардса, то британец – первый номер рейтинга и идет на победной серии из 9 боев кряду.

Добавим, что поединок Усмана и Эдвардса пройдет 21 августа и возглавит турнир UFC 278.