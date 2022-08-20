Пресс-служба UFC показала официальный постер к поединку Хамзата Чимаева и Нейта Диаса (фото)

Этой осенью уроженец Чечни Хамзат Чимаев проведет бой с бывшим чемпионом UFC в легком весе Нейтом Диасом. Их поединок пройдет 11 сентября и станет главным событием турнира UFC 279.

Сегодня, 20 августа, пресс-служба лиги показала болельщикам официальный постер с грядущего противостояния.

Напомним, 28-летний Чимаев выступает под флагом Швеции. На его счету пять побед в UFC и ни одного поражения. Что касается Диаса, то 37-летний американец идет на двух поражениях кряду, а бой против Чимаева, скорее всего, станет последним для него в этой лиге.