«Александру нужно вернуть свои кондиции»: Хабиб готов устроить бой Емельяненко с экс-чемпионом UFC

Владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном приглашении в лигу российского бойца ММА Александра Емельяненко.

По словам Хабиба, он готов устроить ему боксерский поединок против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Джуниора Дос Сантоса, но для начала россиянин должен вернуться на пик формы.

«Оба являются хорошими боксерами. Оба легенды. Но Александру нужно вернуть свои кондиции. Думаю, что у дос Сантоса бокс лучше», – заявил Хабиб, чьи слова приводит MMA. Metaratings.ru.

Напомним, в эти дни Александр Емельяненко готовится к поединку против российского бойца ММА Вячеслава Дацика. Встреча состоится в сентябре 2022 года и пройдет на боксерском ринге.

Что касается Дос Сантоса, то 38-летний бразилец проиграл пять боев кряду. В последний раз это случилось на турнире EFC 47. В том поединке он уступил Йоргану Де Кастро из Кабо-Верде.