«Они встретятся в будущем»: Хабиб заявил, что Умар Нурмагомедов проведет бой с Мерабом Двалишвили

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что его двоюродный брат, Умар Нурмагомедов проведет поединок с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«Они потенциальные соперники. Они встретятся в будущем. Как говорится, папаха против папахи. Было бы очень интересно», – цитирует Хабиба MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Умар Нурмагомедов занимает 14-е место в рейтинге легчайшего веса UFC. За всю карьеру в смешанных единоборствах он одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения. Что касается Двалишвили, то грузинский боец расположился на шестой позиции рейтинга. В его активе 15 побед и 4 поражения.