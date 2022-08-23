Леон Эдвардс заявил о желании провести бой с Нейтом Диасом

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс хочет провести реванш с американцем Нейтом Диасом.

Напомним, 11 сентября Диас сразится с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, и в случае победы Чимаев получит титульный бой. Об этом заявлял глава лиги Дэйна Уайт. О планах на Диаса функционер не сообщал. Вероятно, это связано с тем, что у американца остался один бой по контракту.

«Я бы 100% дал Диасу титульный шанс. Наш бой получился бы сумасшедшим. Нейт – настоящий гангстер. Я всегда это говорил, даже после моей над ним победы. Он – тот, кто он есть. Он один из величайших. Эта игра ничуть не изменила его. Если он победит Чимаева, я буду драться с ним за титул», – заявил Эдвардс американским СМИ.