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Леон Эдвардс заявил о желании провести бой с Нейтом Диасом

По словам нового чемпиона, американец заслужил титульный поединок.
23 августа 2022 19:06
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс хочет провести реванш с американцем Нейтом Диасом.

Напомним, 11 сентября Диас сразится с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, и в случае победы Чимаев получит титульный бой. Об этом заявлял глава лиги Дэйна Уайт. О планах на Диаса функционер не сообщал. Вероятно, это связано с тем, что у американца остался один бой по контракту.

«Я бы 100% дал Диасу титульный шанс. Наш бой получился бы сумасшедшим. Нейт – настоящий гангстер. Я всегда это говорил, даже после моей над ним победы. Он – тот, кто он есть. Он один из величайших. Эта игра ничуть не изменила его. Если он победит Чимаева, я буду драться с ним за титул», – заявил Эдвардс американским СМИ.

источник: «Советский спорт»
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