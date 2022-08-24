Оливейра – о бое с Махачевым: Прояви уважение ко мне. Я – лучший финишер в истории UFC

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра высказался о поединке против россиянина Ислама Махачева.

В частности, он заявил, что ему не по душе некоторые высказывания журналистов, которые считают, что уроженец Дагестана будет доминировать в партере.

«Все говорят, что Ислам проведет тейкдаун, завалит меня на землю и все такое. Но я отвечаю: прояви уважение, ты говоришь о лучшем финишере в истории UFC», – приводит слова бразильца американские СМИ.

Напомним, Махачев идет на победной серии из 10 боев кряду. Что касается Оливейры, то бразилец был чемпионом UFC в легком дивизионе и лишился титула из-за проваленной весогонки.

К слову, их бой состоится 22 октября и пройдет на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).