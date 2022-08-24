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Дэйна Уайт: Усман оказался под серьезным давлением. Люди ждали, что он побьет рекорд Андерсона Силвы

Нигериец шел на победной серии из 15 боев кряду.
24 августа 2022 18:26
автор: Артур Гичунцев

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал поражение нигерийца Камару Усмана в бою с британцем Леоном Эдвардсом.

Напомним, Усман, владевший титулом в полусреднем весе, шел на победной серии из 15 боев кряду. В случае выигрыша он мог повторить достижение легенды ММА Андерсона Силвы, который не уступал в UFC на протяжении 16 боев. Однако, Усман проиграл Эдвардсу нокаутом, пропустив тяжелый удар в челюсть в четвертом раунде.

«Мы пообщались после боя. Он в прекрасном настроении, и хочет реванша. Но знаете, он сказал мне: «Ты не представляешь, какой груз ответственности свалился с моих плеч». Люди ждали, что он побьет рекорд Андерсона Силвы. Ему было очень тяжело», – сказал Уайт, чьи слова приводят американские СМИ.

источник: «Советский спорт»
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Дэйна Уайт: Усман оказался под серьезным давлением. Люди ждали, что он побьет рекорд Андерсона Силвы
Нигериец шел на победной серии из 15 боев кряду.
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