Дэйна Уайт: Усман оказался под серьезным давлением. Люди ждали, что он побьет рекорд Андерсона Силвы

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал поражение нигерийца Камару Усмана в бою с британцем Леоном Эдвардсом.

Напомним, Усман, владевший титулом в полусреднем весе, шел на победной серии из 15 боев кряду. В случае выигрыша он мог повторить достижение легенды ММА Андерсона Силвы, который не уступал в UFC на протяжении 16 боев. Однако, Усман проиграл Эдвардсу нокаутом, пропустив тяжелый удар в челюсть в четвертом раунде.

«Мы пообщались после боя. Он в прекрасном настроении, и хочет реванша. Но знаете, он сказал мне: «Ты не представляешь, какой груз ответственности свалился с моих плеч». Люди ждали, что он побьет рекорд Андерсона Силвы. Ему было очень тяжело», – сказал Уайт, чьи слова приводят американские СМИ.