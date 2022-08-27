«Утро с монстрами»: Махачев показал, с кем готовится к бою против Оливейры

Российский легковес Ислам Махачев показал фотографию с тренировки.

На снимке он стоит с двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, Умаром Нурмагомедовым, который выступает в UFC и российским бойцом Bellator Исламом Мамедовым.

«Субботнее утро с монстрами», – подписал снимок Ислам Махачев.

Напомним, 22 октября россиянин проведет бой против бразильца Чарльза Оливейры, а на кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

К слову, Махачев идет на победной серии из 10 боев кряду. Что касается Оливейры, то бразилец владел титулом, но лишился его из-за проваленной весогонки.