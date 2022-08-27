Боец АСА сделал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры

Российский боец ММА Виталий Слипенко поставил на победу Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

По его словам, российский легковес выиграет бой за счет «дагестанской борьбы», а также функциональной подготовки.

«Контроль позиции более жесткий у Махачева. Думаю, что здесь и произойдет ключевой момент. Оливейра – прущий. «Борода» крепкая, но он все время падает, хотя встает. Мне кажется, Ислам его измотает», – добавил Слипенко для MMA.Metaratings.ru.

Напомним, россиянин проведет бой против Оливейры 22 октября, а на кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

К слову, Махачев идет на победной серии из 10 боев кряду. Что касается Оливейры, то бразилец владел титулом, но лишился его из-за проваленной весогонки.