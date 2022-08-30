Макгрегор выложил фотографии с тренировки

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весах Конор Макгрегор продолжает тренировочный лагерь.

34-летний ирландец, решивший попробовать себя в полусреднем дивизионе, выложил несколько фотографий с занятий в спортзале.

Напомним, в крайнем поединке Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье. Он получил перелом ноги и выбыл на полгода.

По словам главы UFC Дэйны Уайта, возвращение Макгрегора может состояться осенью 2022 года. Сейчас лига пытается найти ему подходящего соперника.