Ли Цзинлян: Фергюсон – пионер ММА. Уже никто не помнит, чьи лица он рассекал

Китайский боец ММА Ли Цзинлян высказался о поединке против американца Тони Фергюсона. Напомним, встреча состоится 11 сентября и пройдет на турнире UFC 279.

«Это Тони Фергюсон. Уже никто не помнит, чьи лица он рассекал, и сколько побед он одержал удушающими приемами. Ему следует отдать должное. Пока не подерешься с таким парнем, не поймешь, как же это трудно.

Нельзя забывать про таких бойцов, как Тони, который является пионером этого вида спорта. Его нужно уважать», – приводит слова Цзинляна американские СМИ.

Большую часть карьеры Фергюсон выступал в легком весе. На его счету 25 побед и 7 поражений. Он уступил четыре поединка кряду и решил сменить весовую категорию.