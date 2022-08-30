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Ли Цзинлян: Фергюсон – пионер ММА. Уже никто не помнит, чьи лица он рассекал

Американец идет на серии из четырех поражений кряду.
30 августа 2022 17:22
автор: Артур Гичунцев

Китайский боец ММА Ли Цзинлян высказался о поединке против американца Тони Фергюсона. Напомним, встреча состоится 11 сентября и пройдет на турнире UFC 279.

«Это Тони Фергюсон. Уже никто не помнит, чьи лица он рассекал, и сколько побед он одержал удушающими приемами. Ему следует отдать должное. Пока не подерешься с таким парнем, не поймешь, как же это трудно.

Нельзя забывать про таких бойцов, как Тони, который является пионером этого вида спорта. Его нужно уважать», – приводит слова Цзинляна американские СМИ.

Большую часть карьеры Фергюсон выступал в легком весе. На его счету 25 побед и 7 поражений. Он уступил четыре поединка кряду и решил сменить весовую категорию.

источник: «Советский спорт»
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