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Россиянка Дудакова победила в бою за контракт с UFC

Спортсменка из Волгограда провела поединок после травмы мениска.
31 августа 2022 09:35
автор: Максим Скороходов

Российский боец смешанных единоборств Виктория Дудакова победила бразильянку Марию Сильву на турнире Dana White's Contender Series.

Дудакова, несмотря на то, что провела поединок после тяжелой травмы, смогла устоять перед соперницей и, в итоге, оказалась сильнее по единогласному решению судей со счетом 29:28 от всех арбитров.

Dana White's Contender Series является отборочным турниром, таким образом, россиянка получила контракт в UFC.

Дудакова провела в ММА шестой поединок, в каждом из которых выиграла. Сильва проиграла впервые, случилось это в десятом бою в смешанных единоборствах.

источник: «Советский спорт»
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