Биспинг назвал фаворита в бою Хамзата Чимаева и Нейта Диаса

Бывший боец ММА Майкл Биспинг высказался о поединке Хамзата Чимаева и Нейта Диаса. По его словам, 28-летний уроженец Чечни является фаворитом и, скорее всего, одержит победу нокаутом.

«Это логично. Но на стороне Диаса опыт, он дрался с лучшими из лучших. Нейт провел много боев, но сейчас он переходит в статус подмастерья, как бы унизительно это ни звучало», – добавил Биспинг в соцсети.

Напомним, Чимаев выступает под флагом Швеции. На его счету пять побед в UFC и ни одного поражения. Что касается Диаса, то 37-летний американец идет на двух поражениях кряду, а бой против Чимаева, скорее всего, станет последним для него в этой лиге.