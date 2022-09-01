«Первый день в школе завершен»: Макгрегор выложил фотографию с сыном

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор опубликовал фотографию со старшим сыном. Судя по снимку, звездный отец приехал в школу и забрал ребенка после занятий.

«Первый день в школе завершен! Гордый папа! Удачи всем детям в новом учебном году! Удачи и их семьям! Время игры! Вперед», – подписал снимок 34-летний ирландец.

Напомним, в эти дни Конор Макгрегор готовится к поединку в полусреднем весе. По словам главы UFC Дэйны Уайта, экс-чемпион лиги проведет бой до конца 2022 года.