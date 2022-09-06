Вартанян и Раисов проведут бой 4 ноября

Названа дата полуфинального поединка Гран-при АСА среди легковесов, в котором сойдутся россияне Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов.
Как сообщает пресс-служба лиги, бой пройдет 4 ноября на турнире АСА 147 в Москве.
Напомним, в четвертьфинале Вартанян победил южноафриканца Алейна Илунгу, а Раисов одолел по решению судей бразильца Хакрэна Диаза.
К слову, 31-летний Вартанян идет на победной серии из шести боев кряду. Он не знает поражений с 2017 года. 27-летний Раисов выиграл три поединка кряду. В последний раз он проигрывал в 2020-м.
источник: ACA