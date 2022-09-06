Вартанян и Раисов проведут бой 4 ноября

В РПЛ возможно всё! Как в ворота «Торпедо» поставили спорный 11-метровый на 93-й минуте и дали дважды его перебить

Скучнейший матч 8-го тура РПЛ между аутсайдером чемпионата и «Ростовом» Валерия Карпина катился к нулевой ничьей, когда на поле началось форменное безумие.