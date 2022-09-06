«Это наверняка произойдет»: Диас – о третьем бое против Макгрегора

Американский боец ММА Нейт Диас выразил уверенность, что рано или поздно он проведет третий поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«Сейчас не время для этого. Подумаем об этом позже. Это наверняка произойдет в какой-то момент. Мы никуда не денемся», – сказал боец на YouTube-канале InsideFighting.

Напомним, первый поединок Диаса и Макгрегора прошел в марте 2016 года и завершился победой американца. Таким образом, он отнял у ирландца титул чемпиона UFC в легком весе. В августе того же года Макгрегор взял реванш по решению судей и вернул титул.