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«Это наверняка произойдет»: Диас – о третьем бое против Макгрегора

Первый поединок завершился в пользу американца, а второй – победой Макгрегора.
06 сентября 2022 16:55
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Нейт Диас выразил уверенность, что рано или поздно он проведет третий поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«Сейчас не время для этого. Подумаем об этом позже. Это наверняка произойдет в какой-то момент. Мы никуда не денемся», – сказал боец на YouTube-канале InsideFighting.

Напомним, первый поединок Диаса и Макгрегора прошел в марте 2016 года и завершился победой американца. Таким образом, он отнял у ирландца титул чемпиона UFC в легком весе. В августе того же года Макгрегор взял реванш по решению судей и вернул титул.

источник: «Советский спорт»
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Первый поединок завершился в пользу американца, а второй – победой Макгрегора.
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