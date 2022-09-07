«Проходной поединок»: Харитонов – о бое Чимаева и Диаса

Ветеран ММА Сергей Харитонов высказался о поединке Хамзата Чимаева и Нейта Диаса.

По его словам, бой, скорее всего, завершится в пользу уроженца Чечни, поскольку американец не уделил должного внимания тренировочному процессу.

«Может, он в дикой форме, забил на весь отдых и тусовки. Хотя это вряд ли. Все-таки он своего рода гангстер от ММА. Любит потасовки и движухи, поэтому я сильно сомневаюсь, что он будет в такой форме. Поэтому ожидается проходной поединок для Чимаева. Никто не знает, как будет на самом деле», – цитирует Харитонова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Чимаев и Диас подерутся в главном событии турнира UFC 279, который пройдет 11 сентября.