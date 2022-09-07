Нейт Диас назвал Федора Емельяненко своим кумиром

Экс-чемпион UFC в легком весе Нейт Диас начал заниматься смешанными единоборствами, глядя на россиянина Федора Емельяненко. Об этом американец заявил YouTube-каналу ESPN MMA.

Также Диас отметил Хойса Грейси и Би Джей Пенна. Он считает, что эти люди оказали серьезное влияние на развитие спортивной индустрии.

«Из-за них я стал заниматься единоборствами», – отметил американец.

Напомним, за всю карьеру в ММА 37-летний Диас одержал 20 побед и потерпел 13 поражений.

11 сентября он проведет бой с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.