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Нейт Диас назвал Федора Емельяненко своим кумиром

По словам американца, Последний Император вдохновил его на занятия единоборствами.
07 сентября 2022 21:46
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в легком весе Нейт Диас начал заниматься смешанными единоборствами, глядя на россиянина Федора Емельяненко. Об этом американец заявил YouTube-каналу ESPN MMA.

Также Диас отметил Хойса Грейси и Би Джей Пенна. Он считает, что эти люди оказали серьезное влияние на развитие спортивной индустрии.

«Из-за них я стал заниматься единоборствами», – отметил американец.

Напомним, за всю карьеру в ММА 37-летний Диас одержал 20 побед и потерпел 13 поражений.

11 сентября он проведет бой с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

источник: «Советский спорт»
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