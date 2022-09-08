Фергюсон считает себя единственным человеком, способным вернуть Нурмагомедова в октагон

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что лишь он способен возобновить карьеру бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Отметим, что россиянин прекратил выступления на профессиональном уровне в октябре 2020 года после победы над представителем США Джастином Гэтжи.

– Я – единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии. Когда ты теряешь близкого человека, многое необходимо переосмыслить. Но его отец говорил, что бой между мной и Хабибом должен состояться. Он сказал это незадолго до смерти, и Хабиб должен это помнить и понимать, – цитируют Фергюсона американские СМИ.

Добавим, что в своей карьере Фергюсон одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Следующим соперником американца станет представитель Китая Ли Цзинлян. Их поединок состоится 11 сентября на турнире UFC 279.