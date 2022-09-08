Чемпион UFC Адесанья сделал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаса

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о поединке Хамзата Чимаева и Нейта Диаса.

По словам нигерийца, уроженец Чечни может отправить соперника в нокаут, однако, если бой перейдет в поздние раунды, Диас может выйти победителем.

«Диаса сложно финишировать, но если кто и способен это сделать, то это Хамзат Чимаев. Это пять раундов. А дрался ли Хамзат до этого в пятираундовом поединке? Это интересно. В четвертом и пятом раундах Нейт начнет его превосходить.

Конечно, Диас может продержаться. Даже взять его бой с Эдвардсом. Леон просто избивал его, но что в последнем раунде? Удар Диаса, снова удар Нейта, он просто нажал на газ и пошел вперед», – заявил Адесанья в соцсети.

28-летний Чимаев провел в лучшей лиге мира пять боев и одержал пять побед. Что касается Диаса, то 37-летний американец идет на серии из двух поражений кряду. В UFC он выступает с 2007 года и владел титулом в легком дивизионе.

К слову, их поединок состоится 11 сентября и возглавит турнир UFC 279 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).