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Бернс считает, что Чимаев победит Диаса в первых трех раундах

Бразилец сделал уверенный прогноз.
08 сентября 2022 20:21
автор: Артур Гичунцев

Бразильский боец ММА Гилберт Бернс высказался перед поединком Хамзата Чимаева и Нейта Диаса.

По его словам, уроженец Чечни, скорее всего, одержит победу. Он считает, что 37-летний американец не сумеет дать отпор молодому оппоненту.

«Я думаю, Чимаев уничтожит Диаза и получит титульный бой. Нейта часто бьют. У него крепкий подбородок, но, я думаю, если Хамзат окажет давление, проведет тейкдаун и начнет лупить Диаза, бой закончится в первых трех раундах техническим нокаутом», – заявил Бернс американским СМИ.

28-летний Чимаев провел в лучшей лиге мира пять боев и одержал пять побед. Что касается Диаса, то американец идет на серии из двух поражений кряду. В UFC он выступает с 2007 года и владел титулом в легком дивизионе.

К слову, их поединок состоится 11 сентября и возглавит турнир UFC 279 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

источник: «Советский спорт»
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