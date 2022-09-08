Президент UFC – о поединке Джейка Пола и Андерсона Силвы: Это будет настоящий бой

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о своем отношении к поединку блогера Джейка Пола и легендарного бойца Анедрсона Силвы. Напомним, встреча состоится 30 октября и пройдет по правилам бокса.

«Мне плевать на Джейка Пола, но если он действительно будет драться с Андерсоном Силвой, если это правда, то время действительно пришло. Будет настоящая борьба, независимо от того, сколько лет Андерсону. Да, это будет настоящий бой», – заявил Уайт, отметив, что больше не хочет обсуждать скандального блогера.

Напомним, в прошлом году Джейк Пол провел бой с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудили и отправил того в нокаут. До этого боя Пол победил австралийца Бена Аскрена, экс-чемпиона Bellator.

Что касается Андерсона Силвы, то за всю карьеру в ММА бразилец одержал 34 победы и потерпел 11 поражений. Он был чемпионом UFC в среднем весе. К слову, в боксе Сильва выиграл 3 поединка и уступил один раз.