«У него нет шансов»: Гэтжи – о бое Хамзата Чимаева и Нейта Диаса

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Джастин Гэтжи выразил уверенность, что Хамзат Чимаев победит Нейта Диаса. По его словам, американец уступает сопернику по всем статьям и не сможет оказать должного сопротивления.

«Отдаю должное Диасу. Есть ли у него шансы победить? Конечно, нет. Я фанат ММА, потому что в этом спорте произойти может все что угодно. Но что он будет делать? Он его не переборет, у него нет нокаутирующей силы, чтобы кого-то вырубить даже случайным ударом. У него нет шансов. Его шансы на победу – 0%, ну может 1%», – сказал Гэтжи американским СМИ.

28-летний Чимаев провел в лучшей лиге мира пять боев и одержал пять побед. Что касается Диаса, то американец идет на серии из двух поражений кряду. В UFC он выступает с 2007 года и владел титулом в легком дивизионе.

К слову, их поединок состоится 11 сентября и возглавит турнир UFC 279 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).