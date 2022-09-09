Президент UFC Уайт в шутливой форме высказался о конфликте Макгрегора с Хасбиком

Президент UFC Дана Уайт ироничным образном прокомментировал конфликтную ситуацию, возникшую между бывшим чемпионом промоушена Конором Макгрегором и российским блогером Хасбуллой Магомедовым.

Ранее ирландский спортсмен в своих соцсетях опубликовал отредактированную фотографию, на которой он держит мягкую игрушку с лицом Хасбика. При этом Макгрегор назвал россиянина «маленьким калекой», а затем удалил данный пост. В ответ Хасбик обратился к Уайту с просьбой организовать поединок с именитым бойцом.

– Конору нужно быть осторожным! Если он столкнется с Хасбуллой, у него будут большие неприятности, – шутливо заявил Уайт во время подкаста My Mom's Basement with Robbie Fox.

Отметим, что в своей карьере Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В последний раз ирландец выходил в октагон в июле прошлого года. Тогда он уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом.