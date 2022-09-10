Диас прокомментировал отмену боя с Чимаевым

Американский боец ММА Нейт Диас высказался после отмены поединка с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым. Последний не сделал вес, после чего его место занял Тони Фергюсон.

«Я ненавидел его столько времени, а теперь должен переключиться на другого буквально за день до боя и разбираться с совершенно другой ситуацией.

Ладно, по крайней мере, у меня состоится бой с кем-то, кто является уважаемым бойцом», – заявил Диас YouTube-каналу ESPN MMA.

Напомним, Диас и Фергюсон проведут бой 11 сентября на турнире UFC 279. К слову, Чимаев также выступит на этом турнире. Он подерется с американцем Кевином Холландом.