Чимаев – американским болельщикам: Эй, это Чечня, черт возьми! Я вынесу вашего парня

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев обратился к американской публике после битвы взглядов с Кевином Холландом.

«Эй, это Чечня, черт возьми! Остановите это дерьмо! Я вынесу вашего парня так же, как сделал это вчера за кулисами», – заявил боец американским СМИ.

Напомним, изначально шведский боец должен был подраться с Нейтом Диасом, однако, поединок отменили, поскольку Чимаев не смог сделать вес.

К слову, бой против Холланда он проведет 11 сентября на турнире UFC 279, а Диас встретится с американцем Тони Фергюсоном.