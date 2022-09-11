Диас – после ухода из UFC: Готов драться по боксу, кикбоксингу и джиу-джитсу

Американский боец ММА Нейт Диас рассказал о планах на будущее.

Напомним, сегодня, 11 сентября, он победил соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 279. Таким образом, 37-летний боец отработал контракт с лигой и стал свободным агентом.

«Хочу выбраться из UFC хотя бы ненадолго и показать, как нужно доминировать в других видах. Я имею в виду бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу и другие ММА-организации. Если вы считаете, что вы самые крутые, то я готов идти к вам», – заявил боец американским СМИ.

К слову, Нейт Диас – экс-чемпион UFC в легком весе. За всю карьеру он в смешанных единоборствах он одержал 21 победу и потерпел 13 поражений.