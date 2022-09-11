Чимаев – о поединке Диаса и Фергюсона: Разве так дерутся?

Сегодня, 11 сентября, американец Нейт Диас победил соотечественника Тони Фергюсона в главном бою турнира UFC 279.
Встреча завершилась в четвертом раунде: Диас провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться.
Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, который изначально должен был подраться с Диасом, раскритиковал бойцов за слабое выступление.
«Разве так дерутся? Я же выхожу убивать… Я понимаю, что такие, как Диас, дерутся у себя дома, поэтому внимание приковано к нему, и люди думают, что он умеет драться. Подерись он у меня дома, никому не понравилось бы его выступление. У меня дома никто бы не произнес имени Диаса, а если кто-то и произнес бы, его бы убили», – заявил Чимаев на пресс-конференции.
источник: «Советский спорт»