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Чимаев – о поединке Диаса и Фергюсона: Разве так дерутся?

Бой завершился удушающим приемом в четвертом раунде.
11 сентября 2022 15:03
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 11 сентября, американец Нейт Диас победил соотечественника Тони Фергюсона в главном бою турнира UFC 279.

Встреча завершилась в четвертом раунде: Диас провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться.

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, который изначально должен был подраться с Диасом, раскритиковал бойцов за слабое выступление.

«Разве так дерутся? Я же выхожу убивать… Я понимаю, что такие, как Диас, дерутся у себя дома, поэтому внимание приковано к нему, и люди думают, что он умеет драться. Подерись он у меня дома, никому не понравилось бы его выступление. У меня дома никто бы не произнес имени Диаса, а если кто-то и произнес бы, его бы убили», – заявил Чимаев на пресс-конференции.

источник: «Советский спорт»
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