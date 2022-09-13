Чимаев проведет бой в среднем весе до конца 2022 года

Стало известно, когда уроженец Чечни Хамзат Чимаев вернется в октагон.

Как сообщил журналист Бретт Окамото, представитель Швеции подерется в среднем весе до конца 2022 года.

Напомним, 28-летний Чимаев выступает в полусреднем дивизионе. В крайнем поединке он победил американца Кевина Холланда. Бой состоялся на турнире UFC 279 и завершился в первом раунде.

К слову, изначально шведский боец должен был подраться с Нейтом Диасом, однако, он провалил взвешивание и получил в соперники Холланда.