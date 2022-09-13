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Чемпион UFC Стерлинг: Не вижу никого, кто мог бы бросить Чимаеву достойный вызов

28-летний чеченец идет на серии из 12 побед кряду.
13 сентября 2022 18:50
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг высказался в адрес уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

По его словам, 28-летний боец не знает себе равных в полусреднем весе, и в ближайшее время завоюет титул.

Я не вижу никого, кто мог бы бросить ему достойный вызов. Тот, кто хочет соперничать с Хамзатом, должен быть хорош в борьбе. Думаю, Чимаев уже готов стать чемпионом.

Хамзат здесь, и он придет за каждой задницей. Он законно приходит за каждым бойцом, и это выглядит страшно. Страшно прекрасно. Ему нанесли один удар за все его бои. Единственный человек, который оказал ему сопротивление, – Гилберт Бернс», – заявил Стерлинг, чьи слова приводят американские СМИ.

Напомним, Чимаев провел в UFC 6 боев и одержал 6 побед. Ранее сообщалось, что 28-летний чеченец выступит подерется до конца года, а поединок пройдет в среднем весе.

источник: «Советский спорт»
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