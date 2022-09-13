Петр Ян вышел на 13-е место в рейтинге лучших бойцов UFC

Россиянин Петр Ян поднялся на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.
Как сообщает пресс-служба лиги, уроженец Красноярского края вышел на 13-ю позицию.
Лидером рейтинга оказался австралиец Алекс Волкановски (чемпион полулегкого веса). Вторым стал нигерийский боец Исраэль Адесанья (чемпион в среднем весе), а замкнул первую тройку Чарльз Оливейра из Бразилии (экс-чемпион в легком весе).
Добавим, что следующий поединок Петр Ян проведет 22 октября на турнире UFC 280, а его соперником станет американец Шон О’Мэлли.
источник: UFC.com