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Чемпион UFC Стерлинг назвал достойного соперника для Хамзата Чимаева

Спойлер: он выступает под флагом США.
13 сентября 2022 20:05
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Белал Мухаммад может доставить проблем уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву. Такое мнение выразил чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг.

«Мухаммад» – сильный, атлетичный чувак. Думаю, что парень с подобным стилем составил бы конкуренцию Чимаеву, если бы они встретились», – заявил Стерлинг на своём YouTube-канале.

Напомним, Мухаммад уже вызывал Чимаева на поединок. Последний ответил согласием, однако, в UFC решили свести молодого чеченца с Гилбертом Бернсом из Бразилии.

Ранее Стерлинг заявил, что 28-летний Чимаев, скорее всего, станет новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

источник: «Советский спорт»
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