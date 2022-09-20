Чимаев высмеял Макгрегора, назвавшего себя самым могущественным человеком в соцсетях

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал себя самым могущественным человеком в соцсетях.

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев не смог пройти мимо и оставил в комментариях к его посту несколько смеющихся смайликов.

Напомним, Чимаев и Макгрегор неоднократно оскорбляли друг друга, а уроженец Чечни, выступающий под флагом Швеции, просил руководство UFC устроить им бой.

Добавим, что 34-летний ирландец не выступал с лета 2021 года. В крайнем поединке он проиграл американцу Дастину Порье.