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Хабиб – о подготовке Махачева к бою с Оливейрой: Сборы идут полным ходом (фото)

Поединок состоится 22 октября и возглавит турнир UFC 280.
20 сентября 2022 22:59
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с рядом известных бойцов. Напомним, некоторым из них он помогает в подготовке к турниру в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сборы идут полным ходом. У нас тут собрана солидная команда и все готовятся кто куда. И самое главное: у нас тут нет слабого, также у нас нет сильного, также у нас нет более популярного или менее узнаваемого. У нас тут принцип старшего и младшего.

Старшие подают пример, а младшие слушаются и соблюдают дисциплину. Только дисциплина и упражнения», – написал бывший боец выложив следующее фото:

Напомним, Хабиб Нурмагомедов помогает в подготовке россиянину Исламу Махачеву. 22 октября он проведет поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул UFC в легком весе.

Кроме того, Нурмагомедов помогает россиянину Зубайре Тухугову и двоюродному брату, Абубакару Нурмагомедову.

источник: «Советский спорт»
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