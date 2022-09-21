Брат Хабиба получил бой на турнире UFC 280

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280.

Как сообщает пресс-служба лиги, в рамках этого ивента выступит россиянин Абубакар Нурмагомедов. Ему предстоит поединок против соотечественника Гаджи Омаргаджиева. Бой пройдет в полусреднем весе.

Напомним, Абубакар Нурмагомедов – двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. За всю карьеру в ММА он выиграл 16 боев и потерпел 4 поражения. В активе Омаргаджиева – 13 побед и 1 поражение.