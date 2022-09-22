Нейт Диас хочет провести бой против Дуэйна «Скалы» Джонсона

Бывший чемпион UFC в легком весе Нейт Диас рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что хочет провести бой против известного актера Дуэйна «Скалы» Джонсона.

«Я буду драться только со Скалой. В остальном, я хорош», – написал Диас в соцсети, не уточнив, по каким правилам должен пройти поединок.

Напомним, Нейт Диас покинул UFC в связи с истечением срока контракта. Его последний бой в этой лиге состоялся 10 сентября 2022 года. Всего за карьеру в ММА американец одержал 21 победу и потерпел 13 поражений.