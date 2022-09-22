СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нейт Диас хочет провести бой против Дуэйна «Скалы» Джонсона

Ранее профессиональный боец покинул UFC.
22 сентября 2022 17:20
автор: Артур Гичунцев

Бывший чемпион UFC в легком весе Нейт Диас рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что хочет провести бой против известного актера Дуэйна «Скалы» Джонсона.

«Я буду драться только со Скалой. В остальном, я хорош», – написал Диас в соцсети, не уточнив, по каким правилам должен пройти поединок.

Напомним, Нейт Диас покинул UFC в связи с истечением срока контракта. Его последний бой в этой лиге состоялся 10 сентября 2022 года. Всего за карьеру в ММА американец одержал 21 победу и потерпел 13 поражений.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Нейт Диас хочет провести бой против Дуэйна «Скалы» Джонсона
Ранее профессиональный боец покинул UFC.
22.09.2022 17:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
В Bellator подтвердили переговоры с Нейтом Диазом
Ранее спортсмен покинул промоушен UFC.
22.09.2022 10:59
ММА
автор: Владислав Корегин
Макгрегор заявил, что ему не интересен реванш против Мейвезера
Первый бой завершился в пользу американского боксера.
21.09.2022 22:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Не соглашусь, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным». Тренер Чимаева - Хабибу
Отношения бойцов обострились на неделе перед UFC 279.
21.09.2022 20:18
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Брат Хабиба получил бой на турнире UFC 280
Ивент состоится 22 октября.
21.09.2022 18:25
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Оторву Саше голову»: Дацик – о бое с Емельяненко
Поединок состоится 24 сентября.
21.09.2022 17:34
ММА
Хабиб – о подготовке Махачева к бою с Оливейрой: Сборы идут полным ходом (фото)
Поединок состоится 22 октября и возглавит турнир UFC 280.
20.09.2022 22:59
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Думаю, он покажет хороший бой»: чемпион Hardcore оценил форму Емельяненко перед боем против Дацика
Поединок состоится 24 сентября.
20.09.2022 22:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чимаев высмеял Макгрегора, назвавшего себя самым могущественным человеком в соцсетях
Ранее уроженец Чечни заявил, что готов подраться с экс-чемпионом.
20.09.2022 19:29
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шара Буллет – о поединке с Минеевым: Он уже сидит на троне, мне надо как-то его сместить
Бой между спортсменами должен состояться в марте следующего года.
20.09.2022 12:13
ММА
автор: Владислав Корегин
Как смерть фигуриста Сергея Гринькова разрушила самую красивую пару страны
Серию материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о двукратных олимпийских чемпионах в парном катании - Сергее Гринькове и Екатерине Гордеевой.
«Потеряли девочку». Что говорят об американском инсайде по «делу Валиевой»
Стоило журналисту Дэвиду Лизу написать в The Skating Lesson о положительной пробе Б Камилы Валиевой, как интерес к допинговому делу российской фигуристки разгорелся с новой силой.
Они сражались за родину. Кто из спортсменов воевал в Великой Отечественной, Афгане и Чечне
Российские спортсмены во все времена участвовали в войнах: шли на фронт добровольцами или попадали туда по призыву. «Плеймейкер» рассказывает о людях, которые поменяли спортивную форму на военную.
«Сделаем все, чтобы киргизы нам не забили». Матвей Сафонов — о матче сборной России
Вратарь сборной России Матвей Сафонов в преддверии товарищеского матча в Бишкеке оценил игру соперника и прокомментировал недопуск нашей команды к Евро-2024.
За стыки и грубость ответили. Как Шотландия разгромила Украину в Лиге наций
В перенесенном матче группы 1 Лиги В британская команда взяла убедительный реванш у своего обидчика в отборе на ЧМ-2022 (3:0).
«Суперсерия Россия — Канада? Надеюсь, эта идея станет реальностью». Роман Ротенберг — о нашем и мировом хоккее
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился подробностями о ближайшем будущем сборной России.
«Мы большая хоккейная семья». «Лига Ставок» продлила контракт с ФХР и сборной России до 2025 года
21 сентября в Музее хоккейной славы в рамках мероприятий, посвященных 50-летию Суперсерии СССР - Канада, состоялось подписание нового соглашения букмекерской компании «Лига Ставок» с ФХР и сборной России.
А где же драка? Почему «Сочи» Назарова не стал выяснять отношения с «Авангардом» на кулаках
Сочинцы проиграли домашний матч регулярного чемпионата КХЛ омичам (1:4), которые одержали третью подряд победу после серии из шести поражений.
Спасутся ли Франция и Англия от позора? Расклады на концовку группового этапа Лиги наций
Лига наций возвращается: после трехмесячного простоя сборных стоит напомнить, как развивается ситуация в дивизионах и группах.
Рокки Бальбоа — да, Килиан Мбаппе — нет! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика