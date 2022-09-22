UFC анонсировал бой Мухаммада Мокаева и Малкольма Гордона

Уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, выступающий под флагом Великобритании, вернется в октагон 22 октября.

Как сообщает пресс-служба UFC, в этот день ему предстоит бой против канадца Малкольма Гордона на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, за всю карьеру в ММА 22-летний Мокаев одержал 8 побед и не потерпел ни одного поражения. Он выступает в американской лиге с марта 2022-го.

Что касается Гордона, то 32-летний канадец выиграл 14 боев и уступил 5 раз. Он выступает в UFC с июля 2020 года.