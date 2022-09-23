Оливейра – о бое против Махачева: Лев никогда не отводит глаз от своей добычи

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра оставил запись в соцсети, посвященную поединку с россиянином Исламом Махачевым.

«Лев никогда не отводит глаз от своей добычи. Осталось 30 дней», – написал бразилец, выложив фото с чемпионским поясом UFC.

Напомним, Оливейра лишился титула из-за проваленной сгонки веса перед боем против Джастина Гэтжи. В том поединке бразилец одержал победу и получил право вернуть себе пояс в бою против Махачева.

К слову, их поединок состоится 22 октября и станет главным событием турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).