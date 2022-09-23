СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Оливейра – о бое против Махачева: Лев никогда не отводит глаз от своей добычи

Поединок состоится 22 октября.
23 сентября 2022 18:46
автор: Артур Гичунцев

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра оставил запись в соцсети, посвященную поединку с россиянином Исламом Махачевым.

«Лев никогда не отводит глаз от своей добычи. Осталось 30 дней», – написал бразилец, выложив фото с чемпионским поясом UFC.

Напомним, Оливейра лишился титула из-за проваленной сгонки веса перед боем против Джастина Гэтжи. В том поединке бразилец одержал победу и получил право вернуть себе пояс в бою против Махачева.

К слову, их поединок состоится 22 октября и станет главным событием турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Оливейра – о бое против Махачева: Лев никогда не отводит глаз от своей добычи
Поединок состоится 22 октября.
23.09.2022 18:46
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хамзат Чимаев намекнул на переход в средний вес
Ранее чеченец заявил, что готов к бою с Пауло Костой.
23.09.2022 17:48
ММА
автор: Артур Гичунцев
Холланд принял решение завершить профессиональную карьеру – недавно он проиграл Чимаеву
В мае этого года американец отпраздновал свое 29-летие.
23.09.2022 09:44
ММА
автор: Владислав Корегин
Штырков и Абасов проведут бой на турнире Ural 2
Поединок состоится 21 октября.
22.09.2022 22:30
ММА
автор: Артур Гичунцев
UFC анонсировал бой Мухаммада Мокаева и Малкольма Гордона
Поединок состоится 22 октября.
22.09.2022 19:00
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нейт Диас хочет провести бой против Дуэйна «Скалы» Джонсона
Ранее профессиональный боец покинул UFC.
22.09.2022 17:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
В Bellator подтвердили переговоры с Нейтом Диазом
Ранее спортсмен покинул промоушен UFC.
22.09.2022 10:59
ММА
автор: Владислав Корегин
Макгрегор заявил, что ему не интересен реванш против Мейвезера
Первый бой завершился в пользу американского боксера.
21.09.2022 22:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Не соглашусь, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным». Тренер Чимаева - Хабибу
Отношения бойцов обострились на неделе перед UFC 279.
21.09.2022 20:18
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Брат Хабиба получил бой на турнире UFC 280
Ивент состоится 22 октября.
21.09.2022 18:25
ММА
автор: Артур Гичунцев
Все ушли на фронт. Похоже, один футбольный клуб снимется с Кубка России из-за мобилизации
Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант неожиданно стал ньюсмейкером пятницы.
Медведев пробил очередное дно, Карякин требует флаг РФ. Новые приключения наших нейтралов
В первом матче после US Open-2022 сильнейший теннисист России Даниил Медведев вновь потерпел поражение - от 284-й ракетки мира Стэна Вавринки. Ну а шахматист Сергей Карякин не хочет ограничиваться снятием с него дисквалификации.
«Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации». Игорь Колыванов — о возможной смене гражданства Захаряном
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» ситуацию с Арсеном Захаряном, который, по сообщениям СМИ, может начать выступать за Армению вместо нашей национальной команды, отстраненной от международных соревнований.
Кому драться с Усиком? Расклад и лучшие ставки на бой Джойс — Паркер
В ночь на 25 сентября в Манчестере пройдет долгожданный поединок тяжеловесов - Джо Джойс против Джозефа Паркера. «Плеймейкер» оценивает шансы претендентов на то, чтобы сразиться затем за чемпионство с Александром Усиком.
Победа Емельяненко над Дациком станет чудом или фарсом. Расклад на Hardcore Boxing
24 сентября столичная «ВТБ Арена» примет турнир лиги Hardcore Boxing, в главном поединке которого столкнутся Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко. «Плеймейкер» взвешивает шансы основных участников бойцовского вечера в Москве.
Мбаппе выручает Францию, Левандовски не помощник Польше. В Лиге наций — без сюрпризов
Пятый тур Лиги наций вывел в лидеры 4-й группы высшего дивизиона Хорватию, победившую Данию (2:1). А чемпионы мира французы смогли уйти с четвертого места в 1-й группе благодаря победе над Австрией (2:0).
Попали под лошадь! Как НХЛ поставила на место зарвавшихся чешских русофобов
В заокеанской хоккейной лиге не захотели смешивать политику и спорт.
Как смерть фигуриста Сергея Гринькова разрушила самую красивую пару страны
Серию материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о двукратных олимпийских чемпионах в парном катании - Сергее Гринькове и Екатерине Гордеевой.
«Потеряли девочку». Что говорят об американском инсайде по «делу Валиевой»
Стоило журналисту Дэвиду Лизу написать в The Skating Lesson о положительной пробе Б Камилы Валиевой, как интерес к допинговому делу российской фигуристки разгорелся с новой силой.
Они сражались за родину. Кто из спортсменов воевал в Великой Отечественной, Афгане и Чечне
Российские спортсмены во все времена участвовали в войнах: шли на фронт добровольцами или попадали туда по призыву. «Плеймейкер» рассказывает о людях, которые поменяли спортивную форму на военную.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика