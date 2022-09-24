Диас назвал Чимаева придурком

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев решил перебраться в средний вес. Эту новость прокомментировал американец Нейт Диас, с которым он должен был подраться на UFC 279.

«Очевидно, я отправил тебя в отставку из полусреднего дивизиона, придурок», – написал Диас в соцсети.

Ранее сообщалось, что 28-летний Чимаев, выступающий под флагом Швеции, хочет перебраться в средний вес ради боя с бразильцем Пауло Костой, с которым у него произошла потасовка на тренировке.

Что касается Диаса, то его бой с Чимаевым не состоялся, поскольку чеченец провали взвешивание и получил другого соперника.