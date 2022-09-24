Александр Емельяненко: Убрал химию из своей жизни, вычистил организм и привел себя в порядок

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как ему удалось сбросить 23,5 килограмма за три месяца. По словам тяжеловеса, он сидел на фруктовой диете и соблюдал жесткий режим.

«Я похудел не на химии. Во-первых, это большой тренировочный процесс, я очень много бегал. Сначала вес стоял-стоял, а потом начал падать. Мышечная масса росла, а вес уходил. Я согнал лишние килограммы фруктами, арбузами. Каждый раз, когда я ехал домой, я покупал по арбузу, отрезал половинку и вместо ужина, вместо третьего приема пищи, я кушал арбуз. Существует даже такая арбузная диета. Я не похудел на химии, я, наоборот, убрал химию из своей жизни, вычистил организм и привел себя в порядок на здоровой пище», – заявил боец в соцсети.

Напомним, сегодня, 24 сентября, Александр Емельяненко проведет боксерский поединок с соотечественником Вячеславом Дациком. Их поединок возглавит турнир Hardcore Boxing в Москве и начнется (ориентировочно) в 22.00 по Москве.