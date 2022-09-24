«Нейту бы не поздоровилось»: глава UFC – о несостоявшемся бое Чимаева и Диаса

Этой осенью Хамзат Чимаев должен был подраться с американцем Нейтом Диасом. Поединок не состоялся, поскольку уроженец Чечни провалил взвешивание.

В конечном итоге Чимаеву назначили бой с американцем Кевином Холландом, а Диас встретился с соотечественником Тони Фергюсоном.

Глава UFC Дэйна Уайт выразил уверенность, что Чимаев мог легко расправиться с Диасом, поэтому болельщикам не стоит гадать, кто бы вышел победителем в этом противостоянии.

«После того, как я посмотрел бой Хамзата и Кевина Холланда, я понял, что бой с Чимаевым закончился бы для Диаза чертовски плохо – Нейту бы не поздоровилось», – заявил Уайт в эфире зарубежного подкаста.