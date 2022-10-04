Петр Ян и Арман Царукян провели совместную тренировку (фото)

Российские бойцы UFC Петр Ян и Арман Царукян провели совместную тренировку в зале Tiger Muai Thai. Об этом легковес армянского происхождения сообщил в соцсети.

«Этот парень уже заканчивает свой тренировочный лагерь, а я только вхожу в рабочий режим и начало», – написал Царукян, выложив следующее фото:

Напомним, 22 октября Петр Ян проведет бой против американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 280. Что касается Царукяна, то он сразится с казахстанцем Дамиром Исмагуловым на турнире UFC, который пройдет 17 декабря в Лас-Вегасе.