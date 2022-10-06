Расул Мирзаев: Махачев станет новым чемпионом UFC

Россиянин Ислам Махачев победит бразильца Чарльза Оливейру и станет новым чемпионом UFC в легком весе. Такое мнение выразил известный боец ММА Расул Мирзаев.

«Он опасен для Чарльза Оливейры своей работой, техникой и трудолюбием. У него команда хорошая, и они это делают для того, чтобы он выиграл. Это одна из основ, когда есть хорошие люди вокруг и погода, и когда тебе дают возможность и все, что нужно. В такой ситуации и я бы выступал еще лучше», – заявил Мирзаев, чьи слова приводит MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Оливейра проведет бой против Махачева в главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Ивент состоится 22 октября.

К слову, бразилец был чемпионом лиги в легком дивизионе, но лишился титула за проваленную весогонку, а россиянин выиграл 10 боев кряду, после чего получил возможность подраться за пояс.