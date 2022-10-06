Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Расул Мирзаев: Махачев станет новым чемпионом UFC

22 октября россиянин поспорит за титул с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
06 октября 2022 20:28
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Ислам Махачев победит бразильца Чарльза Оливейру и станет новым чемпионом UFC в легком весе. Такое мнение выразил известный боец ММА Расул Мирзаев.

«Он опасен для Чарльза Оливейры своей работой, техникой и трудолюбием. У него команда хорошая, и они это делают для того, чтобы он выиграл. Это одна из основ, когда есть хорошие люди вокруг и погода, и когда тебе дают возможность и все, что нужно. В такой ситуации и я бы выступал еще лучше», – заявил Мирзаев, чьи слова приводит MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Оливейра проведет бой против Махачева в главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Ивент состоится 22 октября.

К слову, бразилец был чемпионом лиги в легком дивизионе, но лишился титула за проваленную весогонку, а россиянин выиграл 10 боев кряду, после чего получил возможность подраться за пояс.

источник: Mma.metaratings.ru
Это интересно:
Расул Мирзаев: Махачев станет новым чемпионом UFC
22 октября россиянин поспорит за титул с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
06.10.2022 20:28
ММА
автор: Артур Гичунцев
Петр Ян вылетел в Абу-Даби на бой против Шона О’Мэлли (фото)
Поединок состоится 22 октября.
06.10.2022 19:51
ММА
Саид Нурмагомедов выступит на турнире UFC Vegas 66
Ивент состоится 17 декабря.
06.10.2022 17:45
ММА
автор: Артур Гичунцев
Будущий соперник Петра Яна О'Мэлли хочет стать новым Макгрегором
Поединок россиянина и американца пройдет 22 октября в Абу-Даби.
06.10.2022 11:07
ММА
автор: Максим Скороходов
Смит сделал прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли
Поединок состоится 22 октября.
05.10.2022 23:01
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор назвал Диаса самым сложным соперником в карьере
Бойцы встречались дважды.
05.10.2022 19:02
ММА
автор: Артур Гичунцев
Стивен Томпсон и Кевин Холланд проведут бой на турнире UFC Orlando
Ивент состоится 4 декабря.
05.10.2022 16:58
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор сделал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева
Поединок состоится 22 октября.
05.10.2022 16:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор собирается провести следующий бой в полусреднем весе
Последний поединок в данной категории сложился для Конора удачно.
05.10.2022 11:21
ММА
автор: Максим Скороходов
Туменов в декабре проведет титульный бой против Вагаева
Спортсмены оспорят звание чемпиона АСА в полусреднем весе.
05.10.2022 08:32
ММА
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика