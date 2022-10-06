Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гэтжи сделал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева

Поединок состоится 22 октября.
06 октября 2022 23:54
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Джастин Гэтжи выразил надежду, что бразилец Чарльз Оливейра сумеет победить россиянина Ислама Махачева.

«Вопрос заключается в том, позволит ли Оливейра себя задушить – если нет, то, скорее всего, он проведет три раунда на спине и проиграет Махачеву решением. Впрочем, в смешанных единоборствах возможно все и недавний бой Камару Усмана лишь подтверждает мои слова.

Я с нетерпением жду этот поединок. Надеюсь, Оливейра сможет остаться в стойке и побьет Ислама. Было бы круто увидеть такое. Посмотрим, что будет», – заявил Гэтжи американским СМИ.

Напомним, Оливейра проведет бой против Махачева в главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Ивент состоится 22 октября.

К слову, бразилец был чемпионом лиги в легком дивизионе, но лишился титула за проваленную весогонку, а россиянин выиграл 10 боев кряду, после чего получил возможность подраться за пояс.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Гэтжи сделал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева
Поединок состоится 22 октября.
06.10.2022 23:54
ММА
автор: Артур Гичунцев
Магомед Исмаилов и Александр Илич провели дуэль взглядов (видео)
Прошлая встреча завершилась потасовкой.
06.10.2022 22:42
ММА
автор: Артур Гичунцев
Расул Мирзаев: Махачев станет новым чемпионом UFC
22 октября россиянин поспорит за титул с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
06.10.2022 20:28
ММА
автор: Артур Гичунцев
Петр Ян вылетел в Абу-Даби на бой против Шона О’Мэлли (фото)
Поединок состоится 22 октября.
06.10.2022 19:51
ММА
Саид Нурмагомедов выступит на турнире UFC Vegas 66
Ивент состоится 17 декабря.
06.10.2022 17:45
ММА
автор: Артур Гичунцев
Будущий соперник Петра Яна О'Мэлли хочет стать новым Макгрегором
Поединок россиянина и американца пройдет 22 октября в Абу-Даби.
06.10.2022 11:07
ММА
автор: Максим Скороходов
Смит сделал прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли
Поединок состоится 22 октября.
05.10.2022 23:01
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор назвал Диаса самым сложным соперником в карьере
Бойцы встречались дважды.
05.10.2022 19:02
ММА
автор: Артур Гичунцев
Стивен Томпсон и Кевин Холланд проведут бой на турнире UFC Orlando
Ивент состоится 4 декабря.
05.10.2022 16:58
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор сделал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева
Поединок состоится 22 октября.
05.10.2022 16:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика