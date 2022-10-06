Гэтжи сделал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева

Американский боец ММА Джастин Гэтжи выразил надежду, что бразилец Чарльз Оливейра сумеет победить россиянина Ислама Махачева.

«Вопрос заключается в том, позволит ли Оливейра себя задушить – если нет, то, скорее всего, он проведет три раунда на спине и проиграет Махачеву решением. Впрочем, в смешанных единоборствах возможно все и недавний бой Камару Усмана лишь подтверждает мои слова.

Я с нетерпением жду этот поединок. Надеюсь, Оливейра сможет остаться в стойке и побьет Ислама. Было бы круто увидеть такое. Посмотрим, что будет», – заявил Гэтжи американским СМИ.

Напомним, Оливейра проведет бой против Махачева в главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Ивент состоится 22 октября.

К слову, бразилец был чемпионом лиги в легком дивизионе, но лишился титула за проваленную весогонку, а россиянин выиграл 10 боев кряду, после чего получил возможность подраться за пояс.