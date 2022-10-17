Махачев – о поединке с Оливейрой: Покажу людям, как он сдается

22 октября россиянин Ислам Махачев проведет бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе.

За неделю до поединка уроженец Дагестана дал комментарий пресс-службе лиги. В частности, он заявил, что одержит победу и привезет пояс в Россию.

«Все знают о дагестанской борьбе. Я прерву его победную серию и заберу этот пояс. Я покажу людям, как он сдается. Они увидят нового чемпиона UFC в легком весе из Дагестана», – заявил россиянин.

Напомним, Махачев и Оливейра подерутся в главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

К слову, бразилец был чемпионом лиги в легком дивизионе, но лишился титула за проваленную весогонку, а россиянин выиграл 10 боев кряду, после чего получил возможность подраться за пояс.