Чарльз Оливейра: Собираюсь нокаутировать Махачева в первом раунде

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

В частности, он заявил, что пребывает в отличной форме и готов доказать болельщикам, что является лучшим легковесом UFC.

«Собираюсь нокаутировать Ислама в первом раунде. А после будем праздновать. На UFC 274 меня ограбили. Это все, что я могу сказать. Я настоящий чемпион. Я докажу это снова, когда вернусь в клетку», – заявил бразилец американским СМИ.

Напомним, Махачев и Оливейра проведут бой 22 октября в главном событии турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

К слову, бразилец был чемпионом лиги в легком дивизионе, но лишился титула за проваленную весогонку, а россиянин выиграл 10 боев кряду, после чего получил возможность подраться за пояс.