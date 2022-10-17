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Чарльз Оливейра: Собираюсь нокаутировать Махачева в первом раунде

Бой состоится 22 октября.
17 октября 2022 16:41
автор: Артур Гичунцев

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

В частности, он заявил, что пребывает в отличной форме и готов доказать болельщикам, что является лучшим легковесом UFC.

«Собираюсь нокаутировать Ислама в первом раунде. А после будем праздновать. На UFC 274 меня ограбили. Это все, что я могу сказать. Я настоящий чемпион. Я докажу это снова, когда вернусь в клетку», – заявил бразилец американским СМИ.

Напомним, Махачев и Оливейра проведут бой 22 октября в главном событии турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

К слову, бразилец был чемпионом лиги в легком дивизионе, но лишился титула за проваленную весогонку, а россиянин выиграл 10 боев кряду, после чего получил возможность подраться за пояс.

источник: «Советский спорт»
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