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Чарльз Оливейра: Будьте уверены: бой против Махачева не продлится больше раунда

Ранее бразилец заявил, что нокаутирует оппонента.
18 октября 2022 11:35
автор: Артур Гичунцев

Бразилец Чарльз Оливейра высказался о поединке против россиянина Ислама Махачева.

В частности, он заявил, что уроженец Дагестана не провел ни одного боя с серьезным оппонентом. По его словам, Махачев получил широкую популярность благодаря дружбе с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я дрался со всеми из топ-5: нокаутировал их, побеждал приемами. При всем уважении, Чарльз Оливейра на шаг впереди всех. Все хотели увидеть этот бой, но я разрушу их ожидания. Будьте уверены: бой против Махачева не продлится больше раунда», – добавил бразилец в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, Махачев и Оливейра проведут бой 22 октября. Их поединок возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), а на кону будет стоить титул в легком дивизионе.

источник: «Советский спорт»
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