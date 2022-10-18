Хабиб Нурмагомедов: Ислам оседлает Оливейру как лошадь

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал уверенный прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльзва Оливейры.

«Ислам оседлает Оливейру как лошадь – вот что он сделает. Многие люди недооценивают Ислама. Они думают, что Оливейра хорош на земле. Ничего он не хорош! Ты сдавался 8 раз в UFC и говоришь, что ты хорош на земле? Ты сдавался 8 раз!» – заявил Нурмагомедов американским СМИ.

Напомним, Махачев и Оливейра проведут бой 22 октября в главном событии турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

К слову, бразилец был чемпионом лиги в легком дивизионе, но лишился титула за проваленную весогонку, а россиянин выиграл 10 боев кряду, после чего получил возможность подраться за пояс.