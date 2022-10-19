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Петр Ян: Разочарую О’Мэлли и разнесу любого в паре Диллашоу – Стерлинг

Россиянин настроен серьезно.
19 октября 2022 00:24
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Петр Ян выразил уверенность, что победит американца Шона О’Мэлли и получит титульный поединок.

Напомним, Ян и О’Мэлли проведут бой 22 октября на турнире UFC 280. Там же подерутся американцы Альджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Победитель каждой пары встретится в поединке за звание чемпиона лиги в легчайшем весе.

«Это я выбрал Шона в соперники, а не он меня. Я, конечно, знаю, что UFC в него верит и считает, что мой стиль будет удобен для О’Мэлли. Однако я здесь, чтобы расстроить и разочаровать его.

Победа над ним гарантирует мне титульный поединок. Если победа будет за Диллашоу, то это будет очень важный бой для поклонников MMA, если выиграет Стерлинг – быть трилогии. Кто станет чемпионом в субботу? Мне все равно, я разнесу любого», – сказал россиянин американским СМИ.

Напомним, Петр Ян – экс-чемпион UFC в легчайшем весе. Он потерял титул, уступив Стерлингу по решению судей.

источник: «Советский спорт»
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